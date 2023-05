Star Wars. The Bad Batch

Hunter, Echo, Tech, Wrecker et Crosshair forment la Clone Force 99, ou "Bad Batch" : une escouade de soldats clones défectueux. Leurs défauts s'accompagnent de talents particuliers, qui font d'eux une brigade d'élite... Mais quand ils reçoivent l'ordre d'éliminer tous les Jedi, ils décident de désobéir et s'évadent avec l'aide d'une jeune clone nommée Omega. Devenu la cible de l'Empire, le Bad Batch réussira-t-il à survivre dans la galaxie et à protéger sa nouvelle recrue, pourchassée par des chasseurs de primes ?