Un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse

Cyril Faure questionne la reconstruction familiale après un deuil. Pour cela, il a accompagné une famille pendant dix-huit mois et sollicité deux scientifiques, l'un botaniste et l'autre écologue. Ce travail lui permet de révéler les dynamiques d'entraide, de résilience et de legs que nous partageons avec le monde végétal. Son témoignage, optimiste, met en perspective le temps des hommes et celui des arbres.