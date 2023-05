Vivre en copropriété. L'indivision en pratiques

Cet ouvrage est issu d'une recherche sur la copropriété, menée en France et à l'étranger, et portant à la fois sur les réglementations et sur pratiques (enquêtes de terrain) : - Analyse du droit français de la copropriété à la lumière des droits étrangers - Collectivisation des parties communes - Pratiques de gestion et appropriation des parties communes - Projets d'habitat participatif... Points forts - Une recherche menée conjointement par des sociologues et des juristes - Un sujet de droit apporté sous un angle original