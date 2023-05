Le Shabbat. Le don du repos

Plus que jamais, notre époque se caractérise par une course frénétique constante, voire aliénante. Les individus sont en souffrance, les couples, les familles aussi, et la société tout entière par voie de conséquence. Pourtant, la solution existe et elle est plurimillénaire : c'est le shabbat, le repos hebdomadaire que Dieu a institué dès la Création du monde pour le peuple juif, et source d'inspiration pour les nations. Inclus : Sept recettes originales pour faire du shabbat une fête.