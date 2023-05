Algorythme Tome 3 : Journal intime

Voici achevée avec Algorythme III journal intime, la trilogie Algorythme, inaugurée en 2021 par Algorythme I, journal de bor(e)d, suivi en 2022 d'Algorythme II, journal de campagne. Comme les précédents volumes, cet ouvrage foisonnant apparaît à la fois comme un roman d'aventures riche en rebondissements, en situations cocasses et en personnages improbables, mais prend aussi la forme d'une oeuvre d'anticipation et d'un conte philosophique. Car l'auteur, réussit, sans rompre le rythme haletant de l'action ni négliger ses personnages, à se gausser dans des monologues sarcastiques, de la passivité des hommes et de leur manque d'ambition, dans un monde en proie aux dérives autoritaires et qui ne leur offre qu'un horizon étriqué. Mais le pessimisme n'est pas la marque de l'auteur qui croit à l'avènement d'un monde meilleur, plus beau, plus fraternel.