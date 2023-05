DCG 4 - Exercices de Droit fiscal. Véritable outil d'entraînement pour l'UE 4, Droit fiscal

Véritable outil d'entraînement pour l'UE 4, Droit fiscal Le droit fiscal, matière de chiffres par définition, nécessite de s'entraîner de manière intensive. Cet ouvrage couvre l'intégralité du programme et développe les thématiques suivantes : l'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux, l'imposition du résultat de l'entreprise, la TVA, les taxes assises sur le salaire, l'imposition du patrimoine et le contrôle fiscal. Au total, des exercices corrigés pour permettre aux étudiants de s'entraîner et de mettre en applications les connaissances acquises dans le livre DCG 4 Droit fiscal, écrit par Pascale Recroix dans la même collection. Points forts - Véritable outil d'entraînement pour être prêt le Jour J - A jour du programme et de l'environnement pédagogique du DCG (compétences attendues et savoirs associés) - Cet ouvrage vient compléter l'ouvrage de cours écrit par le même auteur dans la même collection - Les exercices corrigés de la collection DCG permettent de s'entraîner efficacement et d'être prêt le jour de l'épreuve