Expulsez les démons. La grande prière de délivrance

Un livre pour tous car nous avons tous besoin de libération et de protection. Connaître l'ennemi : - Quelle armes pour vaincre l'ennemi - Comprendre le combat spirituel - Les tactiques du diable et ses modes d'actions (pensées, rêves, l'imagination, les émotions, l'affectivité, la famille, l'entourage, etc...) - Les différents niveaux : tentations, vexations, infestations, souffrances, obsessions, possessions. Savoir réagir pour nous et pour nos proches. La grande prière de délivrance et de protection Fruits de 30 années de travail avec Jean Plyia, voici un grand cadeau que le Seigneur nous fait dans les temps très difficiles où nous sommes : La grande prière de délivrance et de protection. C'est les prières les plus puissantes de l'Eglise catholique pour des laïcs. QUE DIEU NOUS BENISSE !