Quelque part dans le Grand Est, l'Aire de Lorraine véritable refuge pour les voyageurs est un lieu de vies et de destins. Vous y rencontrerez Prisca la jeune vendeuse qu'une panne de voiture a abandonné là, Caroline, sa patronne et Lauriane la gérante de l'hôtel rattrapées par leurs passés. Vous y croiserez également Alexandra la belle routière, Sophie et Bruno un couple d'avocats amoureux, l'ignoble huissier de justice maitre Rapas et bien d'autres personnages à la forte personnalité. Mais dans cette oasis de la route, comme une menace, rôde discrètement une étrange automobile. Qui est son mystérieux conducteur ? Que cherche-t-il ?