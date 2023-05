Une foi pour tous. Chroniques à méditer

Ce livre rassemble 104 chroniques initialement publiées par le mensuel Christianisme Aujourd'hui, mais actualisées et enrichies d'un verset biblique. Malgré leur brièveté, ces récits sont de nature à encourager les chrétiens convaincus. Les autres lecteurs y trouveront de quoi nourrir leur réflexion, voire leur recherche spirituelle. A raison de deux par semaine, ces textes peuvent servir de support à des méditations de week-end pendant une année. AUTEUR Après des études à l'Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, Michel Béghin a d'abord travaillé dans l'Audiovisuel public (France 3, RFO, Radio France). Après avoir reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur, il a mis son expérience professionnelle au service de la presse chrétienne et de diverses organisations missionnaires. Avec son épouse Muriel, il habite près de Marseille.