Sick Boys Tome 4 : Sauvages

Règle numéro 1 : être invisible. Le destin tisse sa toile... et fait de nous ses proies. Abel est tout ce que je déteste. Un playboy. Un monstre au sourire aussi irrésistible que sournois. Derrière la beauté se cache souvent un monstre, je suis bien placée pour le savoir. Et moi, Rylie, j'ai un don pour repérer les monstres. Et les éviter. Je comprends la cruauté. J'ai baigné dedans toute ma vie. J'ai vécu de la "charité" des autres, j'ai connu l'enfer, et j'ai survécu. Jusqu'à maintenant. Car l'enfer est à mes trousses, et si je veux l'affronter, je dois devenir invincible. Or personne ne l'est. Si je veux survivre, j'ai besoin d'aide. L'allié idéal ? Un monstre. Et pas n'importe lequel : Abel Frazier. Règle numéro 2 : Trouver un allié, et ne pas tomber amoureuse de lui.