L’après-conflit. Approche croisée : justice, institutions, médias

Comment terminer les crises ? Comment résoudre les tensions qu'elles ont fait naître tout en préparant une paix durable ? A travers une approche comparative croisant des aires géographiques et des disciplines différentes, cet ouvrage propose une réflexion sur l'après-crise, dont la gestion constitue un enjeu majeur pour les sociétés marquées par les héritages de conflits armés ou sociaux. Les contributions sur la justice sociale ou la justice transitionnelle posent la question de la place du droit dans la résolution de conflits et de la difficulté à mettre en place une solution concrète. Les objets de travaux de terrain et les différentes approches mettent en lumière les forces et les limites des politiques actuelles. L'après-conflit, c'est aussi la reconstruction de la mémoire et les confrontations entre différents acteurs. Médias et institutions sont-ils capables d'oeuvrer pour la paix ? Le veulent-ils vraiment ? L'ouvrage est complété par deux témoignages, l'un photographique, l'autre littéraire, qui permettent de mieux saisir les problématiques de l'après.