Carrefours de l'éducation N° 55, 1/2023

La revue Carrefours de l'éducation constitue un lieu de convergence et de confrontation où peuvent s'exprimer les principaux axes disciplinaires constitutifs des sciences de l'éducation : psychologie, philosophie, histoire et sociologie de l'éducation, didactiques. Une perspective comparative et/ou internationale est toujours présente dans plusieurs articles au sein des différentes rubriques proposées dans chaque numéro (études et recherches, international, notes de synthèse) organisées en dossiers thématiques et/ou varia. Cette double articulation fait de la revue un carrefour des perspectives en éducation.