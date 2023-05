Don Dolindo. Vie, prières, neuvaine et chapelets

Imaginez que Jésus prenne en charge Lui-même vos problèmes. Dans ce livre nous vous proposons de découvrir une spirtiualité facinante et très porteuse. Nous rentrons dans la spiritualité de labandon : Oh ! Jésus, je mabandonne à Toi, cest à Toi dy penser ! . Don Dolindo Ruotolo (1882-1970), prêtre Franciscain Napolitain dont le procès de béatification est en cours par lArchidiocèse de Naples et les Franciscains de l'Immaculée, ami et contemporain de Padre Pio. Découvrez comment la prière, la confiance et l'abandon à la volonté de Dieu peuvent transformer votre vie et vous aider concrètement au quotidien.