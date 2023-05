Les politiques du rock. Les années 1950 - 1990

De Woody Guthrie et des Protest-singers new-yorkais... Du mouvement hippie aux formes les plus radicales de contestation à travers les Yippies ou les Black (et White) Panthers... Des communautés freaks du sud-ouest londonien jusqu'à la rébellion punk et le rock indé des Dead Kennedys... Sans parler des univers voisins : free-jazz, reggae, kraut-rock, rock de l'Est... Le rock a toujours été très politique, au moins dans les années 1960 et 1970, même s'il l'est devenu beaucoup moins et que d'autres formes musicales (rap ou slam) ont pris le relais, avec plus ou moins de bonheur par la suite. Il ne sera pas question de ces musiques ici, mais modestement de raconter l'histoire du rock en la restituant dans son contexte politique, au long de trois décennies qui ont failli ébranler le monde. Rock et politique, ou Les politiques du rock, vise, sur le mode de l'épopée, à revenir sur ces quelques années où les rockers, avec leurs guitares en baïonnettes, se sont jetés à l'assaut du ciel ou, plus exactement, du monde capitaliste de la marchandise et du spectacle. Ils n'ont pas réussi à déloger le Léviathan, à déboulonner la statue, mais ils auront essayé. Et il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre.