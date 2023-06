L'ENVOYÉE DE DIEU. LES TROIS POUVOIRS tome 4

Hiver 1429, quelque part en Touraine. Du haut d'un promontoire, deux cavaliers guettent l'arrivée d'une jeune femme en provenance de Vaucouleurs. Leur mission : empêcher à tout prix celle qui se fait appeler "la Pucelle" d'atteindre Chinon, où l'attendent le roi Charles VII et sa cour. Mais c'est compter sans la protection de l'un des plus grands seigneurs du royaume, qui a déjà envoyé des agents à son secours... De sa prodigieuse reconnaissance du Dauphin à la libération d'Orléans, des scènes de batailles en armures aux intrigues de cour, revivez les mille et une péripéties qu'eut à affronter Jehanne d'Arc pour accomplir sa mission. Mais, ici, au travers d'un récit plein de panache et d'humour qui entremêle fiction romanesque et vérité historique. "Mieux vaut l'histoire écrite par les romanciers que l'histoire écrite par les historiens, d'abord parce qu'elle est plus vraie, et ensuite parce qu'elle est plus amusante". Alexandre Dumas Ce 4e tome des Trois Pouvoirs peut se lire indépendamment des autres volumes de la saga.