Fragments du journal intime de Dieu

Dieu ici se prend pour Dieu, avec une primesautière légitimité, mais aussi une lucidité et une distance qui ne manqueront sans doute pas de surprendre. Depuis la zone altière de son éternité il a pris le temps et assez de recul pour examiner sinon reconsidérer quelques aspects emblématiques de son rapport avec les descendants d'Adam et d'Eve. Après des millions de pages de théologie & d'apologie compilées par ses fidèles, cet opuscule hautement subjectif de l'Auteur de toutes choses constitue, peut-être à son insu, sa finale & fatale auto-réfutation.