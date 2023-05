Au royaume d'Aguillon Tome 2 : Le faux duc d'Aguillon

Désormais au service de la royauté, Calarian et Benji sont envoyés en mission dans les montagnes du duché de Tournel. Mais personne ne s'attendait à ce que le duc trouve la mort en chutant de sa propre tour. Oups, voilà qui va être difficile à expliquer. Et ce n'est pas comme s'ils pouvaient prendre le premier type venu et le mettre à la tête du duché. N'est-ce pas ? Et c'est ainsi qu'entre en scène Lars Melker, un garçon de ferme un brin naïf, mais aussi musclé qu'enthousiaste, prêt à accepter joyeusement lorsque les deux elfes lui affirment qu'il est le nouveau duc. Calarian et Benji doivent désormais tout faire pour apprendre à Lars comment se comporter en seigneur. Et c'est sans compter les multiples problèmes avec les trolls des montagnes, avec un monstre, une vache portée disparue, et, pire que tout, la lente prise de conscience que des sentiments pourraient bien s'insinuer dans leurs parties de jambes en l'air. Il ne reste qu'à y ajouter leur attirance mutuelle pour Lars, et voilà les collines tout entières agitées des cris de désespoir d'elfes anarchistes complètement perdus. Et au fait, c'est quoi cette histoire de shorts en cuir ? #MMM #Humour #Ménage #Aventure #Royauté