Le peintre et le vétéran mènent l'enquête. Tome 2, Le fantôme de l'hôtel décrépit

Vivre et dessiner à L. A. Vivant désormais à Los Angeles avec l'ancien Navy SEAL Nick Reno, l'artiste Perry Foster vient à la rescousse d'Horace Daly, la vieillissante, excentrique et légendaire star de films d'horreur tels que le classique : Why Won't You Die, My Darling ? Horace possède l'Angels Rest, un hôtel célèbre mais désormais délabré d'Hollywood que la rumeur affirme hanté. Mais de l'avis de Perry, la chose la plus effrayante de l'Angels Rest, c'est sa brochette de résidents plus loufoques les uns que les autres, dont l'un semble déterminé à faire tomber une fois pour toutes le rideau sur Horace. Et sur quiconque se met en travers de son chemin. #Mystère #Halloween #HôtelHanté #Suspense #Huis-Clos #Enquête #MM #FilmsD'Horreur