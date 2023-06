Mes premiers hymnes de rugby

Un ouvrage spécial pour partager sa première coupe du monde de rugby avec son enfant ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. A l'occasion de la Coupe du monde de rugby qui aura lieu en France en septembre 2023, on découvre au fil des pages, les hymnes nationaux des grandes nations du rugby : " La Marseillaise " (France) ; " God save the King " (Angleterre) ; " God defend New Zealand " (Nouvelle Zélande) ; L'hymne national argentin ; " Advance Australia Fair " (Australie) ; " N kosi Sikelel' i Afrika " (Afrique du Sud). Les dessins de Charlie pOp évoquent avec précision six phases d'un match de rugby. Une première introduction à ce sport et à cette compétition !