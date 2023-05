Ignis Draconis. Tome 1, Colère brûlante

Derek, pompier revêche de San Diego, vient d'être envoyé au Danemark pour passer sous silence une affaire dans laquelle il a été impliqué. Il y fait la connaissance de son nouveau partenaire, Storm Krybdyr, ainsi que de toute sa famille de pompiers qui semblent étrangement immunisés contre le feu. Storm est le mec le plus canon que Derek ait jamais vu, sauf qu'il le déteste de tout son être. Comment peut-on ressembler à une gravure de mode et être aussi horripilant en même temps ? De plus, il se languit de son meilleur ami, resté aux Etats-Unis. Tout oppose Storm et Derek, mais, quand leur brigade est confrontée à un pyromane qui sévit quand tombe la pluie, le danger les force à laisser leurs différends de côté et à faire équipe. Entre l'amour et la haine, il n'y a qu'un pas, mais ni Storm ni Derek ne souhaite le faire. Qui sera le premier à craquer ? #MM #EnnemiesToLovers #Paranormal #Pompiers #Pyromanie #Sexy #Mystère #Dragon #TriangleAmoureux #SlowBurn