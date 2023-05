Un premier roman percutant, à la fois réaliste et fantastique. Jouant sur la notion d'anticipation, Le Coup d'avance raconte, par la voix d'un narrateur aussi mystérieux qu'origi­nal, l'histoire d'une belle amitié sacri­fiée sur l'autel de la technologie. Romuald, génie de l'intelligence numérique, usé et solitaire, est la victime d'un dysfonctionnement temporel, un mal étrange qui lui fait vivre deux fois la même heure. Dans l'espoir d'en tirer pro­fit, son ami d'enfance Hubert - salarié dans la même entre­prise que Romuald - l'entraîne dans un projet "in­novant" et machiavélique, afin de revendre à prix d'or les données enregistrées dans la première heure.