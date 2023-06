Julia et la colère des dieux

Rester au sommet est plus difficile que d'y accéder. Grâce à son intelligence et à sa clairvoyance, Julia Domna a réussi à mettre son plan à exécution : son mari, Septime Sévère, est désormais l'empereur de Rome. Julia s'est hissée au sommet mais les trahisons et les divisions familiales risquent de tout gâcher. Tandis que ses fils se déchirent et que son monde menace de s'effondrer, Galien, le médecin grec de la famille, lui diagnostique une grave maladie. En plein chaos moral et physique, Julia a l'impression de se battre contre les dieux de Rome. Mais rien ne découragera cette femme exceptionnelle, prête à tout pour sauver l'empire... Intrigues, mensonges, passions amoureuses, trahisons : on retrouve tous les ingrédients qui ont conquis les millions de lecteurs de Moi, Julia. Le roman historique à son apogée ! " Le Game of Thrones romain de Santiago Posteguillo. " - El Periódico " L'incroyable destin de Julia Domna valait bien un roman. Recréant parfaitement la fin de l'âge d'or de Rome, Santiago Posteguillo déploie dans un style impeccable l'épopée flamboyante (on allait dire : balzacienne) aux multiples rebondissements d'une femme trop méconnue de l'histoire. " - Le Figaro Magazine