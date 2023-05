Pour un soulèvement écologique. Sortir de notre impuissance collective

"On dit que les territoires nous façonnent. J'avais dix ans quand j'ai compris que le dérèglement climatique menaçait mon univers entier, et toutes mes histoires de famille, dont les glaciers renferment le souvenir". Camille Etienne a grandidans un espace en voie de disparition. Dans un de ces lieux où le danger estdéjà réel, concret. Face à un effondrement d'une telle ampleur, il est aisé de sombrer dans laparalysie. Mais, nous dit-elle, "notre impuissance est une construction qui ne nous appartient pas" , et qui sert ceux qui exercent et jouissent pleinement deleur pouvoir. Dans cet essai, Camille Etienne identifie les mythes qui nous entravent : éco-anxiété, fracture générationnelle, déclic, fausses peurs. Les paniques morales n'ont qu'un dessein : nous distraire de la peur qui devrait nous habiter et pourrait nous pousser à désobéir, ralentir ou cesser de coopérer. Camille Etienne défend une écologie libératrice, portée par une puissance collective et démocratique. L'inertie est une légende, et la potentialité d'un soulèvement en est la preuve. Camille Etienne a 24 ans. Pour un soulèvement écologique est son premier livre.