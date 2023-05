L'auteur de Retour à Whitechapel et lauréat du Prix Polar de Cognac plonge dans les mystères de la communauté Amish. Aujourd'hui, en Pennsylvanie, comté de Lancaster. Une jeune fille est arrêtée pour le meurtre d'une de ses camarades de classe ; la violence insoutenable de la scène de crime la dirige tout droit vers les couloirs de la mort. L'enquête criminelle va plonger dans les ténèbres d'une communauté Amish aux lourds secrets. Inspiré par un fait divers américain, Michel Moatti a décidé de planter son intrigue dans la très secrète communauté Amish. Son regard éclairé de sociologue et sa plume envoûtante nous ouvrent les portes d'un monde mystérieux, en décalage total avec le monde d'aujourd'hui et très mal connu...