Un puzzle de 49 pièces accompagné d'un livre informatif et attrayant sur les animaux de la ferme et les machines agricoles. Les enfants trouveront dans ce coffret un puzzle de 49 pièces accompagné d'un livre pour découvrir la vie d'une ferme. Ils prendront plaisir à assembler le puzzle qui leur donnera l'occasion d'observer les animaux de la ferme et les machines agricoles, qu'ils retrouveront accompagnés d'explications dans le livre.