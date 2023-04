Le vent dans les arbres et autres textes

Dans ces textes écrits entre la fin des années 1970 et le milieu des années 1980, Jean-Pierre Le Goff (1942-2012) se confronte à des objets de fascination aussi divers que les ailes de papillon, le fil à couper le beurre, la bulle de savon, le vent dans les arbres, la couleur rouge, etc. S'y donnent libre cours des rêveries où l'écriture semble jaillir comme par réverbération au contact des choses, et qui sont autant de coups de sonde dans ses propres paysages intérieurs. C'est que chez Jean-Pierre Le Goff l'imagination ne se déprend jamais d'une physique sensible où affleurent les sources mêmes de l'émerveillement.