VBA Excel (versions 2021 et Microsoft 365). Coffret en 2 volumes : Maîtrisez la programmation sous Excel : Cours, exercices et corrigés

Ces deux livres offrent au lecteur un maximum d'informations sur la programmation sous Excel (en version 2021 ou Microsoft 365) à l'aide du langage VBA et des macros pour développer des applications professionnelles. 901 pages par nos experts. Des éléments complémentaires sont en téléchargement sur le site editions-eni.fr. Un livre de la collection Ressources Informatiques VBA Excel (versions 2021 et Microsoft 365) - Programmer sous Excel : macros et langage VBA A la fois simple, pratique et complet, ce livre sur VBA Excel s'adresse aux utilisateurs d'Excel 2021 ou d'Excel Microsoft 365, ou aux développeurs souhaitant créer des applications de tableur conviviales, fiables et puissantes... Un livre de la collection TP Informatiques VBA pour Excel (versions 2021 et Microsoft 365) – Créez des applications professionnelles : Exercices et corrigés Extrait du résumé : Ce livre est destiné aux utilisateurs d'Excel 2021 ou d'Excel Microsoft 365 voulant se former à une véritable utilisation pratique du langage VBA appliqué à Excel. Il est donc recommandé d'aborder l'ouvrage en ayant une connaissance suffisante des fondamentaux du langage...