Histoire naturelle du silence

Qu'est-ce que le silence ? Est-ce vraiment l'absence de tout ? En écoutant bien, le silence n'est peut-être pas celui que l'on croit. Il n'est ni vide ni singulier, mais plein et pluriel. On découvre les grands silences, peut-être inquiétants, des vastes horizons, les silences naturels qui sonnent tout sauf creux, les silences quotidiens dans l'attaque des prédateurs, la discrétion des proies ou les soupirs des enlacements. Aller chercher les silences dans l'évolution, le comportement animal et l'écologie, c'est aussi découvrir en contrepoint la diversité sonore étoilée du monde sauvage et dénoncer les bruits, ces horribles grincements de nos agitations, qui les menacent. Et si on respirait quelques instants pour écouter le silence et son histoire naturelle ?