Autisme au féminin. Approches historique et scientifique, regards cliniques

Lorsque l'on pense à l'autisme, c'est souvent l'image d'un garçon qui se présente à l'esprit. Les femmes autistes sont-elles inexistantes, moins nombreuses ou simplement moins visibles ? Depuis dix ans, ces questions ont gagné de l'intérêt dans le domaine scientifique, dans la pratique clinique et auprès du grand public. Ce livre introduit un point de vue social, épistémologique et historique, et propose un état des lieux des recherches en psychologie et neurosciences sur les femmes autistes. L'auteur engage également une réflexion sur les problématiques et les nombreux défis du diagnostic de l'autisme. Des regards d'experts et des témoignages de personnes directement concernées se croisent avec les données les plus récentes de la recherche scientifique. Des particularités sociales, cognitives et émotionnelles, aux spécificités de la vie de femme, vous découvrirez ce que nous savons aujourd'hui des manifestations de l'autisme au féminin.