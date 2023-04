Mon Squishy Chaton à colorier

Les amoureux des chats vont adorer ce coffret ! Ils y trouveront 6 feutres, un superbe livre de coloriages et un squishy chat à colorier (10 cm x 10 cm). Ce joli chaton doux et moelleux va devenir leur meilleur ami ! Les squishies sont des objets en mousse à mémoire de forme que l'on presse dans la main, comme des balles antistress, et qui reprennent tout doucement leur forme initiale.