Ma maternelle avec des gommettes

Dans une collection spéciale maternelles, ce livre propose 30 belles illustrations à compléter avec des gommettes géométriques colorées de formes et couleurs différentes. Chaque activité proposée s'appuie de façon accessible et ludique sur des "exercices" proposés à l'école : terminer une suite logique, associer différents éléments, reconnaître des chiffres et des lettres... Un livre idéal pour renforcer les connaissances et développer la motricité fine des petits à partir de 3 ans. Les thématiques sont variées pour plaire autant aux filles qu'aux garçons. Pratique : les 8 planches de gommettes fournies sont détachables et classées par forme et par couleur !