Les envoyés du ciel. Ils sont parmi nous pour nous aider

Dominique Merlin, mystique et visionnaire, témoin direct d'une époque en mutation, présente dans ce troisième livre de nouvelles histoires liées à l'au-delà et à nos objectifs de vie. Elle informe particulièrement le lecteur des missions spéciales dont les galactiques sont investis. Terriennes et extraterrestres à la fois, ces âmes stellaires sont aujourd'hui incarnées parmi nous pour apporter de l'aide à l'humanité durant l'actuelle période de transition qui nous mène vers une autre réalité multidimensionnelle. Nous y apprenons que la vie existe sur d'autres plans d'existence, sur d'autres planètes, mais aussi dans des mondes parallèles ou d'autres dimensions. Nous découvrons l'identité de quelques galactiques et quelles missions leur sont assignées. Elle nous présente un être à la peau bleutée qui nous explique ce qu'il pense des humains, quel sera le futur de l'Europe et des Etats-Unis, tout ce que nous devons savoir sur des personnages célèbres et surtout quel plan les E. T. malveillants cachent aux yeux des terriens. Puisse cet ouvrage truffé de révélations servir à l'Humanité en plein éveil de sa conscience cosmique.