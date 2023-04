La force libératrice de votre nom

Et si la succession des événements de notre vie nous fournissait de l'information sur nous-même, sur qui nous sommes, sur les apprentissages que nous avons à réaliser ? Si ces événements étaient un enseignement personnalisé ? Pour nous aider à répondre à ces questions, les auteures nous proposent une adaptation d'une donnée majeure en numérologie : la grille de l'inclusion. Basée sur le nom complet que nous avons reçu à la naissance, l'inclusion est un formidable outil de connaissance de soi. Elle nous révèle nos forces et les enseignements que nous devons réaliser lors de notre passage terrestre. Elle permet de dédramatiser les situations, de calmer des passions et de relever les défis de notre incarnation Elle favorise l'approfondissement des grandes avenues de notre destin. Elle nous aide à comprendre pourquoi nous ne pouvons éviter certaines leçons et pourquoi nous réagissons de telle ou telle manière dans une situation quelconque. L'inclusion permet également l'approfondissement des grandes avenues de notre destinée et une meilleure compréhension de notre réalité quotidienne. Ce sera avec émerveillement que nous découvrirons à quel point notre nom révèle des données importantes sur nous-mêmes, sur nos forces et nos lacunes, sur nos défis et leçons de vie. Conscients de ces précieuses informations, nous pourrons mieux apprécier notre parcours sur terre et savourer la vie dans toute sa splendeur.