La pierre du chaos : Pack en 3 volumes : Tome 1, Le sang des ruines ; Tome 2, Le temps des barbares ; Tome 3, La marche sur l'empire. Dont 1 tome offert

Surgi du fond des âges, un pouvoir pernicieux fait vaciller le plus puissant des empires ! Le tout puissant Empire de Nemès, secoué par les révoltes populaires, vient de rétablir le service militaire pour tous, y compris pour les nantis qui y ont échappé pendant des générations. C'est ainsi que Navel et Araes, deux fils de famille que rien ne destinait au métier des armes, vont s'embarquer pour Enoch, le "bout du monde" , la frontière nord de l'empire. Une terre paisible et sans histoire, où une population craintive est soumise au pouvoir des Némésiens. Mais au cours d'une patrouille, ils réveillent par accident un ancien artefact enfoui depuis des siècles, et la plus paisible des planques va se transformer en enfer. Des hordes barbares, menées par un chef de guerre assoiffé de sang, traversent l'océan pour déferler sur le pays. Les jeunes appelés, à peine familiarisés avec les armes, vont devoir faire face. C'est le début d'une guerre qui s'étendra jusqu'au coeur de l'Empire, une lutte sans merci pour la source absolue du pouvoir : la Pierre du chaos.