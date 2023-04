Les Bidochon : Pack en 2 volumes : Tomes 17 et 20

Il est enfin de retour ! Plus de vingt ans après ses dernières aventures, le personnage iconique de Gotlib prend son envol pour de nouvelles aventures, sous la direction inspirée de deux orfèvres : Fabcaro au scénario, et Pixel Vengeur au dessin ! Chien rêveur et poète, Gai Luron, toujours secondé de Jujube, s'élance dans une série de gags ancrés dans le monde moderne ! Réussira-t-il enfin à conquérir Belle Lurette ?