Escape game CM1-CM2. Sur l'ile à marée haute

Un escape Game pour réviser le programme de CM1 pendant les vacances ! Une cahier de vacances ludique et original qui associe un roman palpitant et des activités de révisions : pour faire avancer l'histoire, l'enfant doit résoudre des énigmes sous forme d'exercices. Résumé : Gwen, Fatou, Malo et Ryan veulent faire rimer "vacanciers" avec "aventuriers". Ils décident d'aller explorer l'île Gourien. D'après la légende, elle serait hantée par le fantôme d'un marin fait prisonnier sur l'île... Mais une fois arrivés sur place, les enfants se retrouvent piégés par la marée haute. Comment vont-ils réussir à s'échapper de cette île menaçante et effrayante ? Résous les énigmes et trouve les indices qui permettront à nos héros de regagner la côte sains et saufs. L'énigme des vacances : la collection n°1 pour lire et réviser : Participe à une aventure palpitante et aide les héros à s'évader grâce à : des jeux sur l'essentiel du programme en maths, français, histoire-géo et sciences pour avancer dans l'histoire. des corrigés pour un travail en complète autonomie. des rappels de cours sur les notions abordées dans l'ouvrage. Un cahier de vacances du CM1 au CM2, pour les enfants de 9-10 ans.