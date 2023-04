Extrasystoles, récit poétique haletant nous entraine dans la fulgurance d'une rencontre. Avec une observation incisive, crue et tendre à la fois, et non sans une certaine ironie à ses dépens, Fanny Chiarello écrit l'entrechoquement entre la rencontre d'un sanglier – pendant une résidence d'écriture en Normandie – et un amour absent. L'irruption d'un réel brut et menaçant est ici formidablement restitué : un authentique témoignage de l'expérience de la peur. C'est un texte qui nous déplace en même temps qu'il nous ramène à l'essentiel.