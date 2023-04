Air France. Mourir ou renaître

MOURIR OU RENAITRE AIR FRANCE MOURIR OU RENAITRE Par Théo Sztabholz En octobre 1993, Air France est au bord de la faillite. Pilotée comme une administration, la compagnie perd de l'argent chaque fois qu'un avion décolle. Elle traverse une des plus graves crises sociales de son histoire. C'est dans ce contexte que Christian Blanc est nommé à la tête de l'entreprise. Gagnant l'adhésion des salariés, il va la reconstruire pour en faire l'une des compagnies les plus compétitives au monde. Ce livre est au croisement de l'histoire, de l'économie, du management et de la politique. Il s'intéresse à cette action hors-norme qui est un cas d'école de restructuration d'entreprise. Il s'appuie sur des centaines d'articles de presse, des documents d'archives, sur des entretiens exclusifs avec Christian Blanc et d'autres protagonistes de l'époque. Il retrace aussi la trajectoire d'Air France après Christian Blanc jusqu'à nos jours et se termine sur deux grands enjeux contemporains : se rétablir de la Covid et relever le défi de la décarbonation. L'AUTEUR : Théo Sztabholz est auteur et rédacteur indépendant. Ancien cadre dans l'industrie de la santé, il cultive un vif intérêt pour la vie des entreprises. Depuis 2022, il est co-auteur du Guide des cabinets de conseil en management (Editions du Management). Il est aussi l'auteur d'un roman.