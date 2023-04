Goal ! Tome 4 : Du rêve à la réalité suivi de La vie en bleu suivi de Champion du monde

A 18 ans, Tony commence à voler de ses propres ailes et est enfin sélectionné dans l'équipe première de la Real Sociedad. Mais un rêve en appelle toujours un autre, et Tony n'a plus qu'un objectif : jouer en équipe de France. C'est la consécration : Tony intègre les Bleuets, l'équipe de France des moins de 19 ans. Mais la pression est grande... et les rivaux, nombreux. Désormais professionnel, Tony Grizi est devenu un maillon essentiel de l'équipe de France. Pas facile tous les jours de supporter la pression. A l'approche de la Coupe du monde, Tony est pourtant persuadé d'une chose : ce titre de champion, il est pour lui !