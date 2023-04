Moi . mwen, Edition bilingue français-créole

Poésie en prose, poésie en vers ; deux textes pour permettre au lectorat francophone d'accéder à cette partie de l'oeuvre de Lyonel Trouillot qu'il écrit directement en créole haïtien. Une poésie au plus près de l'humain, de ses failles, de ses espérances et de son soulèvement. Poète et intellectuel engagé, Lyonel Trouillot, né en 1956 en Haïti où il vit toujours aujourd'hui, est l'auteur de nombreux romans tous distingués par la critique. Journaliste et professeur de littératures française et créole, il a fondé et anime à Port-au-Prince le collectif d'écriture Atelier Jeudi Soir.