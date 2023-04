Au berceau des lendemains

Quatorze poèmes inédits et cinq anciennement parus, dont le long poème "J'ai fait voeu d'un pays" qui clôt l'ouvrage. Des textes d'une langue foisonnante qui alternent hommages poétiques à de grandes figures de l'Atlantique noir (de Césaire à Mandela en passant par Toni Morrison), célébrations des peuples et des terres de la Caraïbe et sentiments d'amour et de fraternité. Une force poétique assise sur une ferme volonté de bâtir des futurs enchantés en s'affranchissant des douleurs du passé. Né en 1950 à Lamentin, en Guadeloupe, Ernest Pépin est un écrivain dont l'oeuvre s'insère dans le mouvement littéraire de la créolité. Poète, avant d'être romancier et auteur pour la jeunesse, il écrit des textes auxquels il insuffle un puissant imaginaire caribéen et dans lesquels s'entremêlent le français et le créole. Ses trois premiers romans, "L'Homme au bâton" (Prix littéraire des Caraïbes en 1993), "Tambour-Babel" (sélectionné en 1996 pour les prix Goncourt et Renaudot) et "Le Tango de la haine", publiés chez Gallimard, ont touché un large lectorat après avoir reçu un accueil élogieux de la critique. Son oeuvre poétique a notamment reçu la mention spéciale du jury du Prix Casa de las Americas en 2016.