Recueil de poésie avec des reproductions de céramiques et de sculptures. Grandir avec le poids des choses le poids des nuages et le parfum des fleurs Grandir ouvert juste et ajustable sans ire et sans saisir Grandir au milieu des bouleaux des saules et des hortensias bleus Grandir un instant sur la Terre et partir Grandir sans se grandir