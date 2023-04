Meurtre gourmet à Saint-Malo

Le commissaire Dupin a quitté sa base de Concarneau et participe avec ennui à un séminaire des forces de police bretonnes à Saint-Malo quand, à la faveur d'une pause, il est le quasi-témoin du meurtre en plein marché d'une cheffe étoilée de Dinard par sa soeur cadette, elle-même cheffe montante. Dupin et deux commissaires présents au séminaire prennent l'affaire en main. Coup de folie ? Arrêtée, la coupable reste mutique sur son geste et ses motivations. On sait seulement que les soeurs rivales se vouaient une jalousie et une haine féroces : les enquêteurs mettent au jour les coups fourrés qu'elles fomentaient l'une contre l'autre et découvrent la situation financière précaire de la cadette. Et puis, coup sur coup, le mari et l'ami antiquaire de la victime sont retrouvés assassinés... et le mystère s'épaissit à mesure que surviennent les coups de théâtre.