Allie Beckstrom Tome 2 : Magie dans le sang

Allie Beckstrom est bien placée pour le savoir : la magie a un prix. Et il est élevé ! Ses migraines et ses trous de mémoire sont là pour le lui rappeler. Mais elle gère. Sauf que cette fois, la magie a laissé une marque inhabituelle sur son bras : un mystérieux tatouage iridescent. Pire, elle ignore comment il est apparu, elle ne s'en souvient pas. Tout comme elle ne se souvient pas de l'homme dont elle est censée être tombée amoureuse. Problématique, non ? Oh, et pour ne pas changer, elle est complètement fauchée. Aussi, lorsque la division de la police chargée de veiller au bon usage de la magie lui demande d'intervenir sur un cas de disparition, elle fonce. Elle a besoin d'argent, et c'est une mission classique. Une aubaine, donc ! Enfin, ça c'est ce qu'elle croyait... Car la pègre est impliquée, et comme si ce n'était pas assez dangereux, des fantômes s'en mêlent. Allie a toujours fait confiance à la magie pour s'en sortir. Et si cette fois, ce n'était pas suffisant ?