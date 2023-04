Processus 7 BTS CG 1ere et 2e années. Fiabilisation de l'information et système d'information comptable

Cet ouvrage est le fruit d'une écriture collaborative par des enseignants expérimentés de terrain, investis dans l'enseignement du BTS CG et du processus 7. Le cahier des charges a été défini en tenant compte de l'avis des utilisateurs FontainePicard et de leur expérience. L'ouvrage couvre l'intégralité du référentiel en un seul tome. Ainsi, l'enseignant peut décider de sa propre progression sur les 2 années d'enseignement. Les ajustements proposés dans cette nouvelle édition 2023 : - L'ouvrage comporte désormais 18 chapitres : les chapitres 17 et 18 de la précédente édition ont été fusionnés en un seul : Chapitre 17 : - Expliciter les dispositifs de sécurité et repérer les failles informatiques. - Le chapitre 13 est enrichi de la partie "Maintenance applicative et corrections des dysfonctionnements de processus" (mise à disposition en QR Code dans la première édition). - Les données et documents qui le nécessitaient ont été mis à jour. - Des applications supplémentaires inédites sont mises à disposition des prescripteurs. Les mises en situation et les applications font souvent référence à des contextes déjà abordés dans les autres ouvrages de la collection. Cette synergie permet une mise en évidence du rôle de support du processus 7 vis-à-vis des processus métier (P1 à P4) et des activités à fort potentiel de développement (Processus 5 et 6). On retrouve l'esprit collection FontainePicard dans les chapitres avec une mise en situation active et concrète, une fiche de ressources illustrée, des applications directes. un tome unique pour les 2 années de BTS les applications proposent des liens avec les processus P1 à P6 un index des notions des travaux et applications réalisables sur PGI.