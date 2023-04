Aux travailleurs de la mer

L'action de cette bande dessinée se situe entre 1906 et 1958. Elle retrace la vie de trois amis, marins-pêcheurs de Concarneau qui n'avaient d'autre destin que la mer. Une plongée historique en images au coeur de la Bretagne littorale de la première moitié du XXe siècle avec en toile de fonds l'action philanthropique de Jacques de Thézac, créateur des Abris du Marin et de l'Almanach du Marin Breton. L'histoire des Abris du Marin (leur vocation, les activités proposées) et de l'Oeuvre de l'Almanach du Marin Breton sont évoqués de façon très illustrée (avec des photos d'archives...) dans un cahier en fin d'ouvrage.