Petites leçons de Permaculture

Alexandra Garibal a découvert la permaculture il y a 5 ans, en remède à son éco-anxiété. Elle a déménagé, mis ses mains dans la terre, et s'est immergée dans cette discipline aussi nécessaire aux sols que pour son esprit ! Elle restitue dans ce livre tout ce qu'il y a à savoir sur la permaculture (documentaire) et comment ça fonctionne (livre pratique). Elle le fait avec sérieux et humour, et a inventé deux personnages de bande dessinée craquants et amoureux qui ont fait la joie des lecteurs de Mâtin : Philibert et Julie.