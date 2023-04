Histoire-Géographie, Géopolitique et Sciences politiques, 1re Spécialité. Livre élève, Edition 2023

Vous retrouverez dans votre manuel Histoire-Géographie, Géopolitique Et Sciences Politiques 1re : - Une nouvelle entrée dans la spécialité à travers le thème des séries - Des entrées progressives et variées dans les Introductions des thèmes - Des études renouvelées et actualisées pour mettre en perspective des faits d'actualité - Des propositions de mises en activités diversifiées. - Des études "grand format" et des études "projet" pour stimuler et accompagner le travail d'enquête et le travail en groupe. - Des pages Méthodes complètement renouvelées pour accompagner les élèves dans la préparation des épreuves écrites et du Grand Oral