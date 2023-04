Superman Chronicles Tome 1 : 1987

Metropolis était autrefois le terrain de chasse privilégié de Lex Luthor, le P. D-G. tyrannique et intransigeant de la multinationale LexCorp, mais l'arrivée d'un protecteur surhumain a changé la donne... Partageant son temps entre son identité de Clark Kent, jeune reporter pour le Daily Planet, et celle de Superman, défenseur des opprimés, il combat les menaces les plus étranges et les plus terrifiantes : Metallo, Darkseid ou Bizarro ! Après BATMAN, c'est au tour de SUPERMAN de se décliner au format CHRONICLES, avec les épisodes des années 1980 qui ont inspiré la série animée de Bruce TIMM et la série télévisée LOIS & CLARK !