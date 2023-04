Pour arriver Au Bar Clochettes : prenez à droite, tournez à gauche, un soupçon de hasard et vous y êtes. Soyez attentif lorsque vous entrez, les carillons vont dévoiler votre humeur, vos tourments, vos espoirs. Accueilli par Max, vous croiserez immanquablement Myrtille et Papy, et peut-être bien d'autres. Tous vont vous raconter leur histoire, en échange de la vôtre. N'ayez crainte, vous serez toujours bienvenu Au Bar Clochettes.